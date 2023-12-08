Генпрокуратура взялась за производителей яиц после скачка цен

Цены на яйца выросли на 40% в некоторых регионах.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»--> Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца, сообщает 8 декабря пресс-служба ведомства.
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