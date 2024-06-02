Жаркая погода ожидается в Башкирии в течение трех дней

Сегодняшний день в Уфе начался без осадков, но в ближайшие три дня ожидается настоящая жара. По прогнозам синоптиков Башгидромета, завтра и послезавтра в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также град и ливни в отдельных районах.