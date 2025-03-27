Три мирных жителя пострадали в результате атак боевиков ВСУ в Горловке

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали три мирных жителя.
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