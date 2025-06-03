В США застрелили актера озвучки Cyberpunk 2077 и Days Gone** В США погиб а...

В США застрелили актера озвучки Cyberpunk 2077 и Days GoneВ США погиб актер Джонатан Джосс. Новостные издания города Сан-Антонио в американском штате Техас сообщили, что он повздорил с соседом из-за смерти своей собаки и сгоревшего еще в январе дома.
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