В США застрелили актера озвучки Cyberpunk 2077 и Days Gone** В США погиб а...

В США застрелили актера озвучки Cyberpunk 2077 и Days GoneВ США погиб актер Джонатан Джосс. Новостные издания города Сан-Антонио в американском штате Техас сообщили, что он повздорил с соседом из-за смерти своей собаки и сгоревшего еще в январе дома.