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Царьград

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Не могут улететь домой: Русские туристы застряли в Мьянме из-за последствий землетрясения

Не могут улететь домой: Русские туристы застряли в Мьянме из-за последствий землетрясения

Международные аэропорты страны закрыты.Туристы из России застряли в Мьянме. Они не могут улететь из-за того, что рейсы в двух главных аэропортах страны отменены из-за последствий землетрясения.

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