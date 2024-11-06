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Дикий Юг - Природа Юга России

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Исследование показало, что ягодные вейпы парализовали иммунитет легких

Исследование показало, что ягодные вейпы парализовали иммунитет легких

Фото: kurilbrosil.ru Новости дня за сегодня  сообщают о том, что недавнее исследование, опубликованное в журнале PNAS, выявило тревожную связь между использованием вейпов с ягодными ароматизаторами и ослаблением иммунитета легких.

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