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Пятый канал

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Адвоката Соловьева оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Адвоката Соловьева оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы назначил адвокату Леониду Соловьеву административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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