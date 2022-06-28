Пуск по цели: кадры работы армейской авиации ВКС РФ на Украине

В военной спецоперации на Украине армейская авиация ВКС России всегда впереди. Летчики выполняют свои основные задачи: поражают технику сухопутный войск неприятеля , плотно взаимодействуют с истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиацией.
В военной спецоперации на Украине армейская авиация ВКС России всегда впереди. Летчики выполняют свои основные задачи: поражают технику сухопутный войск неприятеля , плотно взаимодействуют с истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиацией.
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