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Страны, убившие десятки миллионов людей, не должны претендовать на место постоянного члена Совбеза ООН

Страны, убившие десятки миллионов людей, не должны претендовать на место постоянного члена Совбеза ООН

В своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал прискорбной позицию развязавших кровопролитную Вторую мировую войну Берлина, Рима и Токио по резолюции о героизации нацизма.

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