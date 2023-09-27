Страны, убившие десятки миллионов людей, не должны претендовать на место постоянного члена Совбеза ООН

В своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал прискорбной позицию развязавших кровопролитную Вторую мировую войну Берлина, Рима и Токио по резолюции о героизации нацизма.