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Планета из остатков погибшей звезды, что обнаружил Хаббл

Планета из остатков погибшей звезды, что обнаружил Хаббл

Астрономы доказали, что планета может сформироваться после гибели звезды: данные «Хаббла», TESS и новое исследование о планете второго поколения у белого карлика HS 0209+0832.

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