В Архангельске восстановили теплоснабжение в Соломбальском округе

Вечером 12 октября специалисты ТГК-2 завершили ремонт теплосетей у дома № 7 по улице Советской, после чего энергоресурс начал поступать в магистральные сети Соломбальского округа.
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