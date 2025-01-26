Офицеры ГСУ СК России организовали посещение «Поезда Победы» детям из социального приюта

Поезд остановился в Петербурге накануне Дня освобождения от блокады Благодаря сотрудникам Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу дети из социального приюта «Транзит» смогли посетить передвижной музей «Поезд Победы».
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