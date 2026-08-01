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Тайная доктрина

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Новости СВО: Армия РФ замкнула кольцо вокруг Белого Колодезя

Новости СВО: Армия РФ замкнула кольцо вокруг Белого Колодезя

Новости СВО: Армия РФ замкнула кольцо вокруг Белого Колодезя ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ДНР Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления взяли под контроль населённый пункт Веровка в Харьковской области.

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Юрий Ильинов
Новый удар по Киеву: количество ракет &quot;Искандер&quot; и &quot;Циркон&quot; достигло 25. Регулярные баллистические удары по украинской столице продолжаются. В социальных сетях сообщают о новых попаданиях по вражеским военным и инфраструктурным объектам. Около половины второго ночи поступили первые данные о пуске примерно десяти ракет. Вслед за ними в воздухе были замечены дроны-камикадзе с реактивными двигателями. Позднее началась вторая волна, вследствие чего в некоторых районах Киева возникли проблемы с электричеством. К половине третьего ночи общее число ракет достигло 25. В сети появились фото горящих складов, а также сообщается о повреждениях предприятий, задействованных в обеспечении ВСУ. Средства противовоздушной обороны Украины уже который день не могут противодействовать атакам. Информация о работе ПВО и пусках ракет в сторону воздушных целей отсутствует.
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