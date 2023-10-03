Театр: Как солист Большого театра очаровал праправнучку Матильды Кшесинской: Денис Родькин

Ему всего 33 года, и к этому возрасту Денис Родькин успел станцевать все ведущие партии в лучшем театре страны, принять участие в закрытии Олимпийских игр в Сочи и заслужить звание лучшего танцора 2016 года по версии итальянского издания Danza & Danza.