Театр: Как солист Большого театра очаровал праправнучку Матильды Кшесинской: Денис Родькин

Ему всего 33 года, и к этому возрасту Денис Родькин успел станцевать все ведущие партии в лучшем театре страны, принять участие в закрытии Олимпийских игр в Сочи и заслужить звание лучшего танцора 2016 года по версии итальянского издания Danza & Danza.
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