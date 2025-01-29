Ржондовская: ВСУ убивали в Селидове целыми семьями, называя людей ждунами

Украинские националисты запугивали жителей освобожденных населенных пунктов. Люди боятся рассказывать о зверствах и военных преступлениях бойцов ВСУ, которые расстреливали мирное население, мародерствовали и обещали «найти и вырезать их родню» на Украине.