Ржондовская: ВСУ убивали в Селидове целыми семьями, называя людей ждунами

Украинские националисты запугивали жителей освобожденных населенных пунктов. Люди боятся рассказывать о зверствах и военных преступлениях бойцов ВСУ, которые расстреливали мирное население, мародерствовали и обещали «найти и вырезать их родню» на Украине.
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