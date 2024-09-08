В Омской области за 12 лет резко сократилось число врачей, медсестер и фельдшеров. Особенно сильно не хватает среднего медперсонала.
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В Омской области за 12 лет резко сократилось число врачей, медсестер и фельдшеров. Особенно сильно не хватает среднего медперсонала.