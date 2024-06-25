Синоптики объявили экстренное предупреждение из-за дождей и гроз

Во второй половине дня, 25 июня, ожидается ухудшение погодных условий. В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за метеорологических явлений.
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