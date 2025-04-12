Александр Цыбульский поздравил жителей Архангельской области с Днём космонавтики

Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие ветераны и работники ракетно-космической отрасли, военнослужащие подразделений Воздушно-космических сил России! Примите искренние поздравления с Днем космонавтики!За десятилетия этот праздник стал настоящим символом триумфа отечественной науки, позволившей стране сделать огромный шаг в освоении и изучении космоса, обеспечить лидерство в космической сфере.