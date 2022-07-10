Мусоровоз в Даниловском районе столицы стабилизировали

Специалисты стабилизировали мусоровоз, который опрокинулся в Даниловском районе столицы. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.