Вечерняя Москва

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Мусоровоз в Даниловском районе столицы стабилизировали

Мусоровоз в Даниловском районе столицы стабилизировали

Специалисты стабилизировали мусоровоз, который опрокинулся в Даниловском районе столицы. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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