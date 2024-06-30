В Великобритании пришлось прервать выступление идеолога Brexit: повесили плакат с Путиным

ЛОНДОН, 30 июня, ФедералПресс. Активисты Led By Donkeys, которые выступают против Brexit, решили повесить плакат с российским президентом Владимиром Путиным около сцены, где после должен был выступать главный идеолог по вопросу выхода Британии из состава ЕС Найджел Фарадж.