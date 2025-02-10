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Тейлор Свифт освистал весь стадион, миниатюрная Леди Гага спряталась за большой шляпой на Супербоуле

Тейлор Свифт освистал весь стадион, миниатюрная Леди Гага спряталась за большой шляпой на Супербоуле

Прямо сейчас в Штатах проходит ежегодный чемпионат по американскому футболу — это самое рейтинговое шоу на ТВ.

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