Около 300 подростков устроят на работу летом в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии. Организацией трудоустройства займется городская администрация, средства выделят из местного бюджета — 4,5 млн рублей.
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