Военное обозрение

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Африканская миссия предлагает Киеву и Москве сесть за стол переговоров без вывода российских войск

Африканская миссия предлагает Киеву и Москве сесть за стол переговоров без вывода российских войск

Шесть стран Африки выступили с мирной инициативой, предлагая Украине согласится сесть за стол переговоров с Россией без вывода российских войск, но с остановкой военных действий.

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