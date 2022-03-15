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Какие меры поддержки Пенсионный фонд принял от севастопольской соцзащиты в 2022 году?

Какие меры поддержки Пенсионный фонд принял от севастопольской соцзащиты в 2022 году?

О том, какие именно выплаты и пособия были переданы с января 2022 года в Пенсионный фонд из органов социальной защиты, и как их оформить, рассказывает заместитель начальника управления установления пенсий и социальных выплат Отделения ПФР по г.

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