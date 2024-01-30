Полный ноККаут: Tekken 8 стал лучшей игрой серии по мнению геймеров

Tekken 8 ждали семь лет, и 26 января проект наконец-то увидел свет. Первое впечатление пользователей — восторг, при этом многие отмечают, что новинка задает свежий стандарт для всей франшизы и что она в разы лучше Mortal Kombat 1.
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