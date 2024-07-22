Экс-советник Меркель Вад: США нужно вести диалог о разоружении с РФ

Соединенным Штатам необходимо на фоне размещения своих ракет на территории Германии вести диалог о разоружении с РФ по примеру "кризиса евроракет" 1980-х, сейчас США не показывают готовности к какому-либо диалогу в этой сфере.
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