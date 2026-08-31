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SPORT24.ru

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После трансфера украинца фанаты возненавидели свой же клуб. О переходе Бондаренко даже испугались объявить

После трансфера украинца фанаты возненавидели свой же клуб. О переходе Бондаренко даже испугались объявить

«Тебе здесь не рады».Этим летом саудовский «Аль-Ахли» потратил на трансферы 72 миллиона евро. Больше половины отдали за португальского нападающего Франсишку Тринкау из «Спортинга».

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