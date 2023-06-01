Федеральное агентство новостей №1

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Франция и Германия призвали к новым выборам в Косово с участием сербов

Франция и Германия призвали к новым выборам в Косово с участием сербов

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о совместных требованиях с Германией касательно проведения новых выборов в республике Косово.

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