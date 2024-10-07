Кассовые сборы “Джокера: Безумие на двоих” за дебютный уик-энд оказались в 2 раза меньше оригинального фильмаАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов фильма “Джокер: Безумие на двоих” за дебютный уик-энд.