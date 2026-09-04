Происшествия
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Происшествия

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Участковый уполномоченный полиции отыскал пенсионерку из Кургана, которая пошла в лес за грибами и заплутала

Накануне днём в Отдел полиции № 4 УМВД России по г. Кургану через службу «112» поступило сообщение от 79‑летней горожанки, которая рассказала о том, что заблудилась в лесу во время сбора грибов.

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