В молодости говорил: "Сердцу не прикажешь". Теперь список таких органов увеличился

Из сочинения по повести Гоголя «Шинель» сына-семиклассника: «Когда у Башмачкина отжали шинель, он впал в жесткий депресняк» Сын спрашивает отца:- Пап, а как дети появляются?- Вы в школе про тычинки и пестики уже проходили?- Да.
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