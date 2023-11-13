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В молодости говорил: "Сердцу не прикажешь". Теперь список таких органов увеличился

В молодости говорил: "Сердцу не прикажешь". Теперь список таких органов увеличился

Из сочинения по повести Гоголя «Шинель» сына-семиклассника: «Когда у Башмачкина отжали шинель, он впал в жесткий депресняк» Сын спрашивает отца:- Пап, а как дети появляются?- Вы в школе про тычинки и пестики уже проходили?- Да.

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