Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила приёма в вузы после колледжа

Депутаты Госдумы предложили разрешить получившим средне профессиональное образование абитуриентам поступать в вузы по внутренним экзаменам только по тем программам и профилям, которые совпадают с пройденными в колледже.
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