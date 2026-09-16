Луна и Венера будто встретились в небе — Роскосмос показал редкое сближение

На самом деле космических соседей разделяли примерно 100 млн км Роскосмос опубликовал фото сближения Луны и Венеры, которое жители западных и южных регионов России могли наблюдать 14 сентября.
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