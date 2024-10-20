Оставили без штанов: звезды, отвоевавшие имущество у бывших мужей после развода

Кто из отечественных знаменитостей сумел поделить совместно нажитую собственность с экс-супругом в свою пользу? Алсу и Ян Абрамов Соцсети АлсуЛетом 2024 года певица Алсу развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака.