Оставили без штанов: звезды, отвоевавшие имущество у бывших мужей после развода

Кто из отечественных знаменитостей сумел поделить совместно нажитую собственность с экс-супругом в свою пользу? Алсу и Ян Абрамов Соцсети АлсуЛетом 2024 года певица Алсу развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака.
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