КУРСК, 14 марта, ФедералПресс. Бои за крупнейший населенный пункт Курской области – Суджу, который в течение нескольких месяцев находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), подходят к завершению.
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