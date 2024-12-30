Что ждет ваш знак согласно китайскому гороскопу на 2025 год Змеи Алёна Юрьева2025 год, год Зеленой Деревянной Змеи, обещает быть насыщенным переменами, вызовами и шансами для каждого знака китайского гороскопа.
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