Скандал в Тюмени: Бастрыкин вмешался в дело о мигрантах

Ход расследования уголовных дел, возбужденных в Тюмени в связи с ситуацией, когда мигранты проживали на лестничной клетке многоквартирного дома, взял под личный контроль глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
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