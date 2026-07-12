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«Расизм – не мнение, а преступление». Посольство Франции в Аргентине объявила персоной нон грата чиновницу, назвавшую сборную «невоспитанной африканской командой»

Посольство Франции в Аргентине объявило вице-губернатора провинции Мендоса Эбе Касадо персоной нон грата после ее слов о сборной Франции.

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