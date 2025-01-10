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Маск и кандидат в канцлеры Германии посмеялись из-за совпадений во взглядах

Маск и кандидат в канцлеры Германии посмеялись из-за совпадений во взглядах

Американский миллиардер Илон Маск и сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель посмеялись из-за совпадений в своих взглядах на политику, а также над тем, как часто в своем разговоре они говорили друг другу «да».

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