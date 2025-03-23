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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Американская лыжница Джесси Диггинс завоевала третий Кубок мира в карьере

Лыжница побеждала в общем зачете Кубка мира в 2021, 2024 и 2025 годах. Она сравнялась по числу титулов с норвежкой Терезой Йохауг.

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