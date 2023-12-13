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Байден не оставил Зеленского без денег. Сколько получит Украина?

США объявили о выделении Украине 200 млн долларов. Президент США Джо Байден по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере 200 млн долларов.

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