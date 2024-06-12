Гладков рассказал, что ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

Губернатор призвал жителей не приближаться к любым объектам, похожим на военные снарядыВооруженные силы Украины начали разбрасывать в 10-километровой приграничной зоне Белгородской области противопехотные мины с сейсмическими датчиками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
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