Гладков рассказал, что ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

Губернатор призвал жителей не приближаться к любым объектам, похожим на военные снарядыВооруженные силы Украины начали разбрасывать в 10-километровой приграничной зоне Белгородской области противопехотные мины с сейсмическими датчиками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.