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«За базар ответишь»: борцы с Лукашенко требуют денег от Германии

«За базар ответишь»: борцы с Лукашенко требуют денег от Германии

У беглых противников режима Лукашенко складываются непростые отношения с их западными товарищами. Международный валютный фонд (МВФ) проигнорировал призывы бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко не выделять Беларуси специальные права заимствования на сумму более 900 миллионов долларов, норвежская компания Yara отказывается разрывать отношения с «Беларуськалием», а министр иностранных дел Германии Хайко Маас оставил без ответа письмо от экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.

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Надежда
"Оппозиция", работающая на развал страны, обречена на провал...

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