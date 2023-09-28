29 сентября — пресс-тур «Уроки безопасности в новом учебном 2023 году»

фото: РИА Новости/Константин Чалабов В пятницу, 29 сентября 2023 года, в 13:00, состоится пресс-мероприятие Главного управления МЧС России по городу Москве совместно с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям на тему: «Уроки безопасности в новом учебном 2023 году».