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Артета — о матче с «Лиллем»: «То, что сделал Давиде Анчелотти, впечатляет»

Артета — о матче с «Лиллем»: «То, что сделал Давиде Анчелотти, впечатляет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил работу Давиде Анчелотти, возглавляющего «Лилль».Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил работу Давиде Анчелотти, возглавляющего «Лилль».

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