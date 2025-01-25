Первый игровой мини-ПК с 10-ядерным Ryzen AI 9 365 и памятью LPDDR5X-8000 — всего 605 долларов. Beelink SER9 Pro поступил в продажу

Стартовали продажи новой версии мини-компьютера Beelink SER9 Pro: если предыдущий вариант оснащался 12-ядерным AMD Ryzen AI 9 370, то в новой более доступной версии используется 10-ядерный Ryzen AI 9 365.
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