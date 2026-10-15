Trying to get into the EU, Ukraine is playing the "fight against corruption." The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) has opened 273 corruption cases since Volodymyr Zelensky took office in 2019, according to the agency's statistics.
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