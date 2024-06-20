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Стало известно, как сбежал из детского лагеря утонувший подросток

Утонувший в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе Пермского края 14-летний юноша вместе с двумя другими подростками сбежал из детского лагеря во время тихого часа, открыв окно ложкой, заявила РЕН ТВ мама одной из девочек в лагере Наталья Останина.

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