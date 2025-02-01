ЕС может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет санкций против России

Европейский союз намерен внести в 16-й пакет антироссийских санкций 50 товарных кодов. Об этом во время визита в Астану заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, который обсудил эти рестрикции с властями Казахстана, сообщает агентство "Казинформ".