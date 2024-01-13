«Прямо в леера». Момент жесткого ДТП во Владивостоке попал на камеру

В Сети появилось видео c моментом, как машина улетела в леер в районе Патрокла, сообщает PRIMPRESS. Причиной этому послужила скользкая дорога – автомобиль занесло, водитель не справился и приехал в леерное ограждение.
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